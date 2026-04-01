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打中職工讀生房仲道歉文疑AI寫的 網友砲轟下急關臉書

2026/04/01 08:15

蔣姓男子（右圖）日前在台南亞太棒球場怒搧工讀生巴掌，點燃全網怒火。（擷取自Threads、臉書）蔣姓男子（右圖）日前在台南亞太棒球場怒搧工讀生巴掌，點燃全網怒火。（擷取自Threads、臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太棒球場近日舉行中職開幕戰，當晚卻發生一名蔣姓男房仲掌摑工讀生事件，蔣男後續被起底過往就曾有多次因傷害罪被判刑的紀錄，引發輿論撻伐，蔣男雖緊急發聲明道歉，但又被網友質疑道歉文疑似整篇「100%AI生成」，再度引發網路炎上，蔣男也為此再度關閉臉書。

蔣姓男房仲掌摑工讀生遭炎上，蔣男雖緊急發聲明道歉（見圖），但又被網友質疑道歉文疑似整篇「100%AI生成」，再度引發網路炎上，蔣男也為此再度關閉臉書。（圖擷自臉書）蔣姓男房仲掌摑工讀生遭炎上，蔣男雖緊急發聲明道歉（見圖），但又被網友質疑道歉文疑似整篇「100%AI生成」，再度引發網路炎上，蔣男也為此再度關閉臉書。（圖擷自臉書）

台南亞太國際棒球場於29日中職開幕戰期間，發生蔣姓男房仲掌摑工讀生事件，起因於蔣姓男子不滿工讀生勸導回座，竟當眾狠甩對方耳光，暴力畫面瘋傳後引發公憤。受害工讀生的妹妹透露哥哥雖聽力尚存但仍有腦震盪疑慮，強調「絕對告到底」。中職聯盟也表示，將全力支持受害工讀生進行法律追訴，並已將蔣男列為球場黑名單。

針對蔣姓男房仲掌摑工讀生，幸福家不動產也緊急出面發聲，表示已立即解除與蔣的承攬合約，並與被害者家屬取得聯繫，將全數負責傷者醫療費用。幸福家不動產也強調蔣男入職時無前科，未察覺其在職期間有不良紀錄，坦承有缺失。

事發後蔣男則未出面說明，曾一度關閉個人臉書，之後又開啟，並透過社群以文字發聲明致歉，但昨日有網友發文質疑，「不出面讓老闆道歉就算了，你的道歉FB文，還全是AI生成的，下面留言還一堆護航……真不懂」。這名網友還貼出將蔣男道歉聲明給AI檢測的結果，質疑整篇內容為「100%AI生成」。

該文隨即引發網路熱議，其他網友也紛紛砲轟「這就是現代版的『代筆悔過書』嗎？」、「光看到內文夾雜一大堆— —，就知道是AI最愛用的文字了」、「道歉文還用AI生成，真的讓人傻爆眼」、「誰那麼沒良心還護航，不怕自己小孩被別人打巴掌歐」、「還關留言不敢讓網友曝光他實際情況給親友知道」、「隨便弄個道歉文章，呼嚨社會大眾」，也有網友諷刺「畢竟他的專長是打人不是打字」。

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