MiLB》混血好手好表現！「費仔」敲安選保送、「龍仔」棒打前兄弟洋投

費爾柴德與強納森．龍。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕兩位分別在守護者3A與小熊3A的台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天在所屬球隊都有先發出賽，並都有擊出安打上壘。

費爾柴德今天擔任先發中外野手打第6棒，2局下半首打席面對海盜農場第14名的投手哈靈頓（Thomas Harrington），相中低於好球帶的93.1英里（約149.8公里）伸卡球敲出穿越安打，擊球初速來到95.6英里（約153.9公里）。

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來到4局下，「費仔」展現纏鬥能力，耗費對手9顆球後保送並發動盜壘成功，最後靠著隊友安打回到本壘得分，而最後的兩打席皆無建樹。

強納森．龍今天則是打第2棒鎮守一壘，首局第1次進攻機會對上前中華職棒中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt），面對高於好球帶許多的直球仍出棒並敲出安打，但可惜下一棒擊出雙殺打無法回到本壘。

雖然3局上李博登扳回一城飆出三振，不過「龍仔」在5上一、三壘有人的進攻局面仍敲回打點，幫助球隊添得分數，但最後兩次的進攻機會分別因飛球出局以及吞K，無法再有所表現。

費爾柴德今天3打數1安打，選到1保送並跑回1分，打擊三圍來到.273/.429/.364，而強納森．龍則是5支1帶有1分打點並吞下2K，打擊三圍.235/.316/.235依舊低迷。

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