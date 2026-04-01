MLB》日本強打村上宗隆開季連5場敲安 擊球初速170公里全場第三快

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊日籍好手村上宗隆今天4打數敲1安、進帳1分打點，這是他開季連5場敲安。但白襪隊最後以2比9敗給馬林魚，白襪隊開季打出1勝4敗的成績。

村上宗隆此戰擔任先發第二棒一壘手，首打席敲滾地球出局，第3局白襪隊1出局攻占一、二壘，村上宗隆擊出中間方向安打為白襪隊攻進第1分，這一球的擊球初速為106.2英哩（約170.9公里），也是全場第三快的擊球初速。村上宗隆後面兩個打席都遭到三振。

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總計村上宗隆全場4打數1安1打點，本季出賽5場，共18打數敲5安，累積3轟、4點，打擊率2成78，整體攻擊指數（OPS）為1.187，另吞7次三振。

白襪隊只在3局上攻進2分，馬林魚4局下打進4分逆轉戰局，第7局靠兩支高飛犧牲打拿2分，第8局再用1支高飛犧牲打、以及康南（Griffin Conine）的兩分砲，單局再添3分。

白襪先發投手費德（Erick Fedde）主投5局失4分3分自責，吞本季首敗。白襪隊全場有5安，但出現3次守備失誤。

馬林魚先發投手簡克（Janson Junk）主投4.1局失2分無關勝敗，班德（Anthony Bender）中繼1.2局無失分摘本季首勝。

（影片來源：大聯盟官網）

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