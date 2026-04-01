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MLB》大物新秀初登板好投、史瓦伯開砲！ 費城人中止3連敗

2026/04/01 10:38

〔體育中心／綜合報導〕費城費城人大物投手培因特（Andrew Painter），今天迎來大聯盟生涯初登板，主投5.1局失1分拿下生涯首勝，並靠著當家明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）開砲領銜，幫助球隊以3：2擊敗國民，中止近期的3連敗。

這個月將滿23歲的培因特，在2021年選秀以首輪第13順位被費城人挑中，也是今年百大新秀第26名的大物投手，生涯在小聯盟總計52場出賽皆擔任先發，227.2局的投球飆出290次三振，繳出11勝10敗、防禦率3.44的表現。

今天對上國民，培因特前5局完全封鎖對手讓對方1分未得，第6局續投時先是讓解決掉L.賈西亞（Luis García Jr.），但面對阿布拉姆斯（CJ Abrams）被敲安後，球隊選擇將他換下場休息，退場時也受到主場球迷滿滿的掌聲。

接替培因特登板的班克斯（Tanner Banks），雖然面對萊爾（Daylen Lile）被敲出安打，並靠著右外野手A.賈西亞（Adolis García）的傳球失誤回到本壘得分，但未將傷害持續擴大。

打擊部分，費城人在前兩局得分掛蛋的情況下，3局下重砲史瓦伯咬中里特爾（Zack Littell）的紅中伸卡球一棒轟出全壘打牆，本季第2轟幫助球隊先馳得點。4局下費城人再度重砲出擊，A.賈西亞也咬中里特爾的紅中伸卡球開轟，也是他今年從遊騎兵轉戰國民的第1發全壘打，而在5下則是靠著L.賈西亞失誤再下一城。

國民在6局得分開張後，7局上伍德（James Wood）敲出帶有打點的安打，將比分追近至1分差距，但8、9兩局費城人分別推派凱勒（Brad Keller）與終結者杜蘭（Jhoan Duran），成功關上勝利大門。

培因特大聯盟首秀主投5.1局，用球數84球中有57顆好球，被敲出4支安打失掉1分，狂飆8次三振且僅丟出1次保送，收下生涯首勝，直球均速96.7英里（約155.6公里），極速則可來到98.7英里（約158.8公里），而接連上陣的牛棚投手班克斯與凱勒拿下中繼成功，杜蘭則收穫本季第2個救援點。

培因特先發5.1局好投，勇奪大聯盟生涯首勝。（法新社）培因特先發5.1局好投，勇奪大聯盟生涯首勝。（法新社）

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