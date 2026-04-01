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MLB》大谷翔平本季首度二刀流！6局賞6K無失分 飆速159公里

2026/04/01 12:11

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季首次投打二刀流，「投手大谷」先發6局賞6次三振，僅被敲1安無失分。道奇前6局打完以2比0領先守護者，讓大谷翔平成為勝投候選人。

「投手大谷」開賽連續解決7名打者，第3局丟出2次保送，讓守護者2出局攻占一、二壘，大谷用82英哩的曲球三振凱弗斯（CJ Kayfus），化解危機。第4局大谷連抓2個出局數後，被守護者打者霍斯金斯（Rhys Hoskins）敲二壘安打，大谷解決守護者打者B.奈勒（Bo Naylor），再度解危。

第5局大谷翔平連續拿到2個出局數，對守護者馬丁尼茲（Angel Martínez）丟觸身球，大谷讓守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲中外野飛球出局，大谷用74球投完5局。

大谷翔平第6局連抓2個出局後投出保送，因現場雨勢影響，道奇要求整理投手丘，比賽一度暫停。大谷用84.3英哩的橫掃球三振霍斯金斯，完成6局投球工作。

道奇打線第4局出現3支安打，包含帕赫斯（Andy Pages）的關鍵安打攻進1分。第6局馬恩西（Max Muncy）敲陽春砲添加分數，這也是馬恩西本季首轟。

總計「投手大谷」先發6局被敲1安沒有掉分，賞6次三振，丟3次保送、1次觸身球，此戰最快丟到99.2英哩（約159.6公里）。

「打者翔平」前3打席選到2次保送，另1次為敲滾地球出局。

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