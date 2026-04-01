MLB》41歲還是猛！薛哲6局好投摘本季首勝 岡本和真開季連5場敲安

薛哲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天迎接本季初登板先發，他交出6局失1分好投，而藍鳥日籍好手岡本和真5打數敲1安進帳1打點、開季連5場敲安，最終藍鳥隊以5比1擊敗洛磯。

薛哲首局讓對手3上3下，第2局遇到2出局一、二壘局面，薛哲用三振化解危機，前5局都沒有失分。藍鳥打線5局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）適時安、以及重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在滿壘選到保送，單局進帳2分。

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洛磯古德曼（Hunter Goodman）第6局擊出陽春砲，讓薛哲失掉1分。藍鳥7局下1出局攻占一、二壘，岡本和真擊出左外野一壘安打添加1分，這是岡本本季首支在得點圈的關鍵安打。接著盧克斯（Nathan Lukes）適時安、克萊門特（Ernie Clement）關鍵二壘安打，藍鳥單局拿到3分。

岡本和真。（法新社）

薛哲主投6局，被敲4安包含1轟，失掉1分，賞4次三振、丟1次保送，摘本季首勝。藍鳥全場有14安，小葛雷諾、盧克斯、桑契斯各有2安1打點。岡本和真全場5打數1安1打點，吞3次三振，賽後打擊率3成，這也是岡本和真開季連5場敲安。

洛磯先發費特納（Ryan Feltner）第3局2出局後，被藍鳥打者希梅涅茲（Andres Gimenez）敲擊球初速106英哩的強襲球打中，讓他只投完3局就退場，此戰交出3局無失分的表現。洛磯投手梅西亞（Juan Mejia）1.1局失2分吞本季首敗。

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