中職》兄弟本土王牌超好投！ 猛飆高懸20年稀罕紀錄

中信兄弟投手鄭浩均。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟經典賽國手鄭浩均昨本季首次出賽就交出6局無失分的好投，率隊以4：1擊敗味全拿到本季首勝，「美美」的超好投也寫下高懸20年的兄弟土投紀錄。

鄭浩均昨天成為2006年10月2日蕭任汶之後，兄弟又有能繳出至少6局5K無四壞球、且被敲3安以內的本土投手，隊史只有他、蕭任汶、陳憲章和陳義信曾投出相同成績單，「美美」在兄弟開季低迷展現本土王牌的價值，而他在洲際也取得跨季4連勝。

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鄭浩均指出，從熱身賽到這場都做得很到位，球隊開季2連敗，一定要有人拿下首勝，既然上場當然很想贏，鋼龍也投得很好，兩隊打完5局都沒得分，戰況呈現膠著，「既然鋼龍壓制我們，我也要守住不失分，且一定要比他投得久，打過經典賽讓心態更穩一點，什麼大風大浪都看過了，被安打沒關係，只要不飛出去就好。」

中信打線突破「兄弟殺手」鋼龍，全場攻下4分，3戰攻下8分，避免改寫1992年只拿6分的開季前3戰最低紀錄，同時中止跨季3連敗。

鋼龍去年面對中信拿下4勝0敗，今年首戰就吞下敗投，中斷洲際跨季3連勝、對戰兄弟4連勝，同時也中斷跨季連續16局數無失分。

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