自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會日籍王牌回歸繳悲情好投 打線熄火遭紅雀完封

2026/04/01 11:17

千賀滉大本季首秀繳出優質先發內容，但打線沒有幫忙苦吞敗投。（路透）千賀滉大本季首秀繳出優質先發內容，但打線沒有幫忙苦吞敗投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅雀主場的大都會，派出日籍王牌千賀滉大掛帥先發，久違登板繳出優質先發內容，但卻苦於打線熄火，終場球隊以0：3落敗。

去年就擺脫傷勢困擾的千賀滉大，在明星賽前都投出出色的成績，但在6月對上國民的比賽時補位一壘拉傷右大腿後肌，自此成績一落千丈，美國時間9月份甚至都沒有大聯盟出賽，而今年也成功順利在開季進入名單。

千賀滉大在首局就被敲安並投出保送不過力保不失，第2局更是連續飆出3次三振，但在3局下半被史考特（Victor Scott II）、韋瑟霍特（JJ Wetherholt）與赫雷拉（Iván Herrera）接連敲安失掉2分。

4、5兩局千賀滉大讓對手未再越雷池一步，第6局又再次送出單局連3K，為本季初登板畫下完美句點，總計他今天主投6局，用了92顆球中有56顆好球，被敲出4支安打失掉2分，狂飆9K並送3BB，直球均速97.4英里（約156.8公里），最快可飆到99.2英里（約159.6公里）。

雖然千賀的壓制力仍在，但打線全場只有索托（Juan Soto）與楊恩（Jared Young）合計敲出3支安打而已，再加上接替千賀投球的拉夫拉迪（Richard Lovelady）一上場就挨轟掉分雪上加霜，讓千賀最終苦吞悲情敗投。

今天宰制力十足的紅雀投手群，由帕蘭特（Andre Pallante）5局3K無失分打頭陣，收下本季第1場勝投，而接力登板的葛瑞斯福（Gordon Graceffo）、史坦內克（Ryne Stanek）與羅梅洛（JoJo Romero）皆有中繼成功，韓裔火球終結者歐布萊恩（Riley O'Brien）則收穫救援點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中