MLB》大都會日籍王牌回歸繳悲情好投 打線熄火遭紅雀完封

千賀滉大本季首秀繳出優質先發內容，但打線沒有幫忙苦吞敗投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅雀主場的大都會，派出日籍王牌千賀滉大掛帥先發，久違登板繳出優質先發內容，但卻苦於打線熄火，終場球隊以0：3落敗。

去年就擺脫傷勢困擾的千賀滉大，在明星賽前都投出出色的成績，但在6月對上國民的比賽時補位一壘拉傷右大腿後肌，自此成績一落千丈，美國時間9月份甚至都沒有大聯盟出賽，而今年也成功順利在開季進入名單。

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千賀滉大在首局就被敲安並投出保送不過力保不失，第2局更是連續飆出3次三振，但在3局下半被史考特（Victor Scott II）、韋瑟霍特（JJ Wetherholt）與赫雷拉（Iván Herrera）接連敲安失掉2分。

4、5兩局千賀滉大讓對手未再越雷池一步，第6局又再次送出單局連3K，為本季初登板畫下完美句點，總計他今天主投6局，用了92顆球中有56顆好球，被敲出4支安打失掉2分，狂飆9K並送3BB，直球均速97.4英里（約156.8公里），最快可飆到99.2英里（約159.6公里）。

雖然千賀的壓制力仍在，但打線全場只有索托（Juan Soto）與楊恩（Jared Young）合計敲出3支安打而已，再加上接替千賀投球的拉夫拉迪（Richard Lovelady）一上場就挨轟掉分雪上加霜，讓千賀最終苦吞悲情敗投。

今天宰制力十足的紅雀投手群，由帕蘭特（Andre Pallante）5局3K無失分打頭陣，收下本季第1場勝投，而接力登板的葛瑞斯福（Gordon Graceffo）、史坦內克（Ryne Stanek）與羅梅洛（JoJo Romero）皆有中繼成功，韓裔火球終結者歐布萊恩（Riley O'Brien）則收穫救援點。

Kodai Senga strikes out the side on 99, 99, and 98 MPH fastballs! pic.twitter.com/Ox1N9d50OX — SNY （@SNYtv） April 1, 2026

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