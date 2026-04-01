中職》QWER、CNBLUE參戰！富邦豪華卡司公布 加碼聯名球衣

富邦悍將在5月31日邀請「韓國人氣樂團」CNBLUE開唱。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕富邦悍將年度重磅主題日「G!POP 流行音 樂節」表演嘉賓搶先公布，5 月 30 日（六）邀請「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳震撼開唱，5 月 31 日（日）則由「韓國人氣樂團」CNBLUE 壓軸登場，同時富邦悍將與 QWER 及 CNBLUE 聯名，推出一系列周邊商品。

One!Two!QWER!由知名創作者 Kim Egg 企劃，集結了超人氣創作者 Chodan、Ma- genta、Hina 及實力主唱 Siyeon 組成的 QWER，自出道起以青春活力的樂團形象在韓國流 行音樂圈寫下驚奇，熱門單曲〈Discord〉與〈T.B.H〉等更是屢創紀錄。去年 QWER 曾兩度 來到悍將主場，在新莊由 Siyeon、Hina 為悍將開球，也曾在去年「G!POP 流行音樂節」賽 後演出。

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只是去年隊長 Chodan 因傷缺席留下小小遺憾，今年這份遺憾將化為驚喜!QWER 在世界巡 迴演唱會上搶先預告的大巨蛋演出，在今年悍將與 QWER 有更有深度聯名合作，同步推出聯 名球衣、鑰匙圈與方巾等專屬周邊。5 月 30 日賽後，讓 Bawige 和悍將家人們一起大聲喊出 「좋아해」!值得一提的還有，QWER 官方證實，即將在 4 月 27 日回歸樂壇，粉絲可一同 期待她們這次又將帶來的新驚喜。

提到韓流夏日的代名詞，絕不能少了實力派歌姬「夏日女王」孝琳!身為前傳奇女團 SISTAR 的隊長與主唱，她憑藉著極具辨識度的沙啞磁性嗓音與強大的舞台控場魅力，贏得「韓國碧 昂絲」的美譽，無論是動感舞曲還是深情的影視原聲帶金曲，她總能以精湛的「鐵肺」唱功 征服全場。5 月 30 日孝琳將以女王之姿展現熱力四射的舞台魅力，集結視覺與聽覺的頂級盛 宴就在臺北大巨蛋!

藍色力量集結聯手出擊!由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫及貝斯手李正信組成的韓國搖滾樂團 CNBLUE，將在 5 月 31 日壓軸登場!出道即以代表作〈孤獨的人〉橫掃樂壇，憑藉〈I'm Sorry〉、〈Can't Stop〉等多首百萬金曲奠定「首席型男樂團」地位。近期更以全新世界巡迴《3LOGY》展現成熟洗鍊的音樂能量!CNBLUE 成員們更是資深棒球迷，曾經為韓國投手 柳賢振譜曲〈Ryu Can Do It〉登上大聯盟舞台，鼓手姜敏赫近年則擔任 MLB Korea 的特約 評論員，而在台灣首次的棒球場演出就獻給富邦悍將及 BOICE 們!

本次 CNBLUE 的賽後演出將帶來長達一小時的專場級表演，將大巨蛋化身為熱血沸騰的搖滾 現場。除了經典曲目連發，富邦悍將更與 CNBLUE 同步推出聯名球衣、托特包與紀念毛巾等 限量周邊，誠意十足的感官盛宴，絕對是今年「G!POP 流行音樂節」最震撼的壓軸鉅獻!

富邦悍將球團表示，今年「G!POP 流行音樂節」以歷年最高規格籌備，無論是表演陣容還是 聯名周邊，都希望能帶給悍將家人及粉絲們最難忘的體驗。球團預計於四月下旬公告 「G!POP 流行音樂節」售票資訊，球迷朋友們敬請期待。

富邦悍將在5月30日邀請「青春搖滾樂團」QWER開唱。（富邦悍將提供）

富邦悍將在5月30日「夏日女王」孝琳震撼開唱。（富邦悍將提供）

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