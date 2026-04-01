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中職》樂天五本柱合體 讓你在螢幕前都聞得到香味《圖輯》

2026/04/01 12:02

樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

〔記者林正堃／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩「韓援五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、高佳彬與金佳垠，昨晚在樂天桃園主場開幕戰首度完整合體，獻出在臺合體應援首秀,除開場舞外，局間表演更是辣翻全場，對五十萬禹洙漢誠意滿滿的造型，網友更直言，從來沒有這麼討厭小領帶過。

樂天女孩「韓援五本柱」河智媛（左起）金佳垠、禹洙漢、高佳彬與廉世彬首度合體應援。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」河智媛（左起）金佳垠、禹洙漢、高佳彬與廉世彬首度合體應援。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」河智媛（左起）、高佳彬、廉世彬、禹洙漢與金佳垠首度合體應援（記者林正坤攝）樂天女孩「韓援五本柱」河智媛（左起）、高佳彬、廉世彬、禹洙漢與金佳垠首度合體應援（記者林正坤攝）

禹洙漢（左）與河智媛（記者林正坤攝）禹洙漢（左）與河智媛（記者林正坤攝）

禹洙漢（記者林正坤攝）禹洙漢（記者林正坤攝）

廉世彬（記者林正坤攝）廉世彬（記者林正坤攝）

樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，河智媛等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，廉世彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，廉世彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，廉世彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，廉世彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，金佳垠等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，金佳垠等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，金佳垠等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，金佳垠等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩開場舞，高佳彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）樂天女孩開場舞，高佳彬等「韓援五本柱」成員到齊熱舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」河智媛等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」河智媛等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」金佳垠等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」金佳垠等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」高佳彬等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」高佳彬等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」廉世彬等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」廉世彬等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢等人首度合體應援，並在局間辣舞。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）

樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）樂天女孩「韓援五本柱」禹洙漢局間熱舞，電暈一票人。（記者林正堃攝）

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