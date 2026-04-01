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NBA》勇士好消息！柯瑞恢復實戰對抗 最快下週和火箭一戰回歸

2026/04/01 11:06

柯瑞。（資料照，路透）柯瑞。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因為「跑者膝」傷勢自1月底休兵至今，總教練柯爾（Steve Kerr）在接受電台訪問時再次更新柯瑞狀態，他表示，柯瑞已經回到球隊訓練也獲准參與實戰對抗，會繼續觀察他的狀況。

「我們得看看他在對抗賽的反應，接下來要循序漸進，如果他感覺良好，我們會再次進行對抗賽，然後根據情況再做打算。」但柯爾提到，柯瑞在隊內訓練狀況看起來很不錯，「但接下來和馬刺比賽他還不會打，也極可能缺席跟騎士的比賽。不過，目前球隊對於他的狀態感到樂觀，評估最快在下週一和火箭一戰有機會歸隊，並且逐步增加他的上場時間。

柯爾提到，柯瑞回到球隊訓練，鼓舞全隊士氣，「他上場的時候，體育館裡的氣氛更活躍了，每個人的精神狀態都提高了。」隊友桑托斯（Gui Santos）也說，能和他一起在場上真的太棒了，「有他這樣的球員在，我們信心大增。」

至於勇士其他傷兵，哈佛德（Al Horford）因為小腿傷勢已經缺席9場比賽，波斯特（Quinten Post）也因右腳傷勢缺席，讓球隊戰力捉襟見肘，哈佛德說：「我目前還沒有和球隊一起訓練，只是做一些個人訓練。但我感覺狀態還不錯，我覺得自己正在進步，這讓我受到很大鼓舞。」

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