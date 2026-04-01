MLB》大谷翔平6局賞6K無失分 本季二刀流首秀就摘今年首勝！

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季首次投打二刀流，「投手大谷」先發6局賞6次三振，僅被敲1安無失分。道奇最後在主場以4比1擊敗守護者，大谷翔平收下本季首勝。

「投手大谷」開賽連續解決7名打者，第3局丟2次保送，讓守護者2出局攻占一、二壘，大谷用82英哩的曲球三振凱弗斯（CJ Kayfus），化解危機。第4局大谷連抓2個出局數後，被守護者打者霍斯金斯（Rhys Hoskins）敲二壘安打，大谷解決守護者打者B.奈勒（Bo Naylor），再度解危。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平第5局在2出局後對守護者馬丁尼茲（Angel Martínez）丟觸身球，接著大谷讓守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲中外野飛球出局。大谷第6局連抓2個出局後投出保送，受到現場雨勢影響，道奇隊要求整理投手丘，讓比賽暫停一段時間。大谷用84.3英哩的橫掃球三振霍斯金斯，完成6局投球。

大谷翔平。（法新社）

道奇打線第4局靠帕赫斯（Andy Pages）的關鍵安打攻進1分，第6局馬恩西（Max Muncy）敲陽春砲添加分數，這也是馬恩西本季首轟。「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯8局下各敲適時安打，追加2分保險分，

道奇左投費西亞（Alex Vesia）、崔爾（Jack Dreyer）各後援1局無失分，明星終結者E.狄亞茲（Edwin Díaz）第9局失掉1分仍守住戰果，讓大谷拿到今年首勝。

總計「投手大谷」先發6局被敲1安沒有掉分，賞6次三振，丟3次保送、1次觸身球，此戰最快丟到99.2英哩（約159.6公里），這是大谷翔平自去年美國時間8月27日之後，再度拿到勝投。

大谷此戰用87球中有54顆好球，全場製造11次揮空，球種有四縫線速球、曲球、指叉球、橫掃球、伸卡球、滑球。

「打者翔平」前3打席選到2次保送，第7局擊出一壘安打，第8局吞三振，全場3打數1安、選到2次保送，賽後打擊率為2成。這是大谷翔平跨季連36場上壘。

守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）主投4局失1分吞敗。

Shohei Ohtani in his 2026 debut:



6 IP

0 ER

1 H

3 BB

6 K

11 whiffs pic.twitter.com/hKO7pFAa5O — Blake Harris （@BlakeHHarris） April 1, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法