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日職》徐若熙超狂火球K掉306轟重砲 日球評讚嘆：揮棒也打不到⋯

2026/04/01 12:48

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕軟銀徐若熙今天在樂天金鷲主場迎接日職生涯初登場，首局全火球對決，第2局就加入3種變化球飆三上三下，最終用153公里內角火球讓生涯306轟的重砲浅村栄斗站著不動遭三振，讓日本轉播單位稱讚不已，目前打完3局上，軟銀2：0領先樂天。

徐若熙首局11顆球全部都是直球，最速153公里，2局下面對中心棒次黒川史陽、小郷裕哉配大量的變化球，最終將火球控在內角低處三振浅村栄斗，日本球評直呼：「這球就算揮棒，可能也打不太到。」徐若熙前2局繳出變相6上6下。

軟銀在3局上援護徐若熙，近藤健介敲安，怪力男柳田悠岐夯出2分彈，率隊取得2：0領先。

徐若熙在2019年中職季中選秀獲味全龍第1輪第2指名加盟後，2021年3月17日對中信兄弟初登板，就寫下11個出局數全飆三振的超狂紀錄。去年季後取得旅外資格，立即引發美、日爭奪戰，最後由去年日本一總冠軍的軟銀以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）搶下。徐若熙不但代表台灣隊在經典賽對澳洲繳出4局無失分，18日一軍熱身賽對中日和26日二軍賽對廣島，各繳出5.2局、5局僅失1分內容，獲軟銀監督小久保裕紀欽點進入開季輪值。

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