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日職》徐若熙生涯初登板6局6K無失分 日本球評狂讚：不愧是日本一⋯

2026/04/01 14:10

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕軟銀徐若熙今天在樂天金鷲主場迎接日職生涯初登場，先發6局飆6K無失分退場，軟銀打完7局上取得6：0領先，只要贏球，徐若熙將能進帳生涯首勝。

徐若熙首局對佐藤直樹就連飆4顆直球奪下生涯首K，被辰己涼介敲首安，隨後讓洋砲維特（Luke Voit）敲右外野飛球出局，而面對黒川史陽時，捕手海野隆司幫徐若熙演出盜壘阻殺，形成變相三上三下，首局11顆球全部都是直球。

2局下，徐若熙搭配大量變化球解決中心棒次黒川史陽、小郷裕哉，最終將火球控在內角低處三振浅村栄斗，3局下投出生涯首次四壞，但捕手海野隆司再幫他抓盜壘阻殺，前3局變相9上9下。

徐若熙在4局下又被辰己涼介敲安，但連續三振維特、黒川史陽；5局下，多虧右外野首柳町達的美技飛撲，再飆三上三下。6局下，1出局被小深田大翔敲安又投四壞，但他成功用直球擠壓辰己涼介的打擊，製造雙殺打，化解大危機。

徐若熙合計86球投6局，僅被敲3支安打，有2次四壞和6次三振，無失分，獲得生涯首勝的勝投資格。日本媒體《西日本體育》評價，徐若熙在樂天的初登板跟溫暖的台灣不同，在這個陰天又有點冷的環境中，繳出了最棒的初登板。

樂天宋家豪在6局上登板救火，被近藤健介敲2分砲，合計8球0.2局被敲1安，失掉1分，本季首度掉分，防禦率升至3.38，這是台將本季首度在日職同場登板。

徐若熙初登板不僅受到日媒稱讚，樂天金鷲的轉播單位球評也直呼，徐若熙的投球動作很漂亮，雖然不是那種很有壓迫感的姿勢，投起球來很輕鬆，球速卻比想像中還要快，有反差感。

此外，徐若熙跟投捕搭檔海野隆司於6局下危機面對被敲2安的辰己涼介，依然連續飆出4顆直球，讓他擠壓成雙殺打，讓球評忍不住讚嘆：「不愧是日本一的隊伍，在這種關鍵時刻還能這樣積極進攻對手。」

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