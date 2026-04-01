MLB》「北極熊」轉隊首轟成陪襯！遊騎兵3轟退金鶯收4連勝

簡森（右）與杜蘭今天皆有開轟表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客金鶯主場的遊騎兵，單場敲出3發全壘打展現強大火力，即便「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出轉隊到金鶯的第1發全壘打也於事無補，終場遊騎兵以8：5獲勝，收下近期的4連勝。

遊騎兵3局上半靠著杜蘭（Ezequiel Duran）本季首轟先馳得點，5局上半更是靠著尼莫（Brandon Nimmo）、朗福德（Wyatt Langford）以及席格（Corey Seager）的串聯安打再攻得2分。

請繼續往下閱讀...

不過今天掛帥主投的「地表最強投手」德葛隆（Jacob deGrom）在4、5兩局也遇到失分危機，4局下面對曾一起為大都會效力的老隊友阿隆索，投出內角伸卡球被逮中，讓「北極熊」敲出轉隊到金鶯的首轟。

而在5局下率先拿下2出局後，接連被敲3支安打失掉2分，也上遊騎兵決定換上溫恩（Cole Winn）接替投球飆出三振化解危機，今日德葛隆今天先發主投4.2局被敲6支安打失掉3分，送出7K且沒有保送，直球均速97.6英里（約157.1公里），極速上看99.2英里（約159.6公里）。

雖然比分被追平，但遊騎兵的進攻火力仍在燃燒，6上尼莫敲出安打送回1分打點，7上簡森（Danny Jansen）更是在一、三壘有人的情況下咬中速球一棒轟出3分砲，9上席格甚至也再補上一發，幫助球隊拉開分差。

7、8兩局，遊騎兵分別推派朱尼斯（Jakob Junis）與賈西亞（Robert Garcia）中繼都沒有失分，但最後半局派出馬丁（Chris Martin）試圖關門時，面對首名打者先是投出觸身球後又被敲安，雖然連續抓到兩人出局，但沃德（Taylor Ward）掌握機會擊出長打送回兩分，所幸最後解決掉韓德森（Gunnar Henderson），收下這場比賽勝利。

本場比賽的勝投由中繼1.1局無失分的溫恩拿下，此外今天金鶯的先發投手艾夫林（Zach Eflin）完成3.2局的投球後因右手肘不適提前退場，雖然傷情仍未知，但金鶯總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）坦言他極有可能進入傷兵名單。

德葛隆先發4.2局飆7K。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法