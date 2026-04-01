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NBA》東契奇42分超越Kobe締隊史新猷 單月600分率湖人挺進季後賽

2026/04/01 13:07

東契奇（中）。（法新社）東契奇（中）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人球星東契奇（Luka Doncic）今從禁賽回歸砍下42分，率隊以127：113輕取來訪的騎士，東契奇也締造多項紀錄。

湖人賽前就拜太陽輸球之賜確定取得晉級季後賽門票，東契奇昨因累積16次技術犯規遭禁賽，此役26投13中，包括外線13投6中，罰球10罰10中，拿下42分，另有12次助攻、5籃板，三月單月總得分來到600分，超越布萊恩（Kobe Bryant）2006年3月的578分寫下隊史新猷，另外也成為史上第三年輕達成1萬5千分里程碑的球員。

詹姆斯昨寫下最年長大三元紀錄，此役上場31分鐘拿下14分、6助攻、5籃板，第三節更在里維斯（Austin Reaves）的精彩助攻上演一次飛身暴扣，此役助隊贏球後，生涯例行賽、季後賽共取得1229場勝利，超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史上勝場數最多的球員。

湖人今第二節打出33：19攻勢，帶著65：53領先進入下半場，易籃後更打出45：30狂潮，帶著27分領先進入決勝節，不過騎士的替補陣容在末節持續輸出，打出19：6一波流，也逼迫東契奇再度回到場上，他除獲得持續進帳分數的機會，也在倒數1分24秒以扣籃為自己這場比賽的表現畫下完美句點。

騎士今只有首節稍微打出競爭力，艾倫（Jarrett Allen）拿下全隊最高18分，哈登（James Harden）17分、3助攻，米契爾（Donovan Mitchell）僅上場24分鐘拿下10分。

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