MLB》本季二刀流首秀摘勝投 大谷翔平坦言雨中投球較困難

大谷翔平。（法新社）





〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季首次以「投手二刀流」身分出賽，雖然比賽中途開始下雨，「投手大谷」仍交出6局無失分好投，幫助道奇以4比1擊敗守護者。大谷賽後受訪表示，能夠在這樣的困難天氣條件下投滿6局，並控制在預定球數內，「這點我認為做得不錯。」

「投手大谷」此戰先發6局被敲1安沒有掉分，賞6次三振，丟3次保送、1次觸身球，此戰最快丟到99.2英哩（約159.6公里），這是大谷翔平自去年美國時間8月27日之後，再度拿到勝投。大谷此戰用87球中有54顆好球，全場製造11次揮空，球種有四縫線速球、曲球、指叉球、橫掃球、伸卡球、滑球。

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大谷翔平賽後受訪說，「雖然是以不錯的狀態站上投手丘，但受到天氣影響，投起來確實比較困難。不過反過來說，能在第一場比賽就有這樣的經驗，也算是個不錯的開始。」

大谷翔平提到，這場比賽的投球手感很好，「這點最重要，雖然去年也不錯，但我沒有讓自己太過用力投，今年在這樣的狀況下，還是有稍微用力過頭的感覺，這會是後面需要修正的課題。」

對於今年初登板就摘本季首勝，大谷翔平說，「單純感覺很好。若能持續以健康的狀態完成每一次登板、順利走下投手丘，那會讓人很開心。我也希望整個賽季都能保持平常心，不會過度興奮，也不會太過沮喪。」

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