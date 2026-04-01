日職》恭喜！徐若熙初登板生涯首勝 寫高懸11年台灣紀錄

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕軟銀徐若熙今天在樂天金鷲主場日職生涯初登場，先發6局飆6K無失分，隊友不僅大量火力援護，加碼多次守備美技，終場軟銀以6：1擊敗樂天，繼2023年以來再狂掃開季5連勝，徐若熙首秀就進帳生涯首勝，成為2015年郭俊麟後、又有旅日投手初登板勝投。

徐若熙開場的首K沒有太晚，首打席對佐藤直樹連飆4顆直球奪下生涯首K，首局11顆球全是直球，只被辰己涼介敲首安，而投捕搭檔海野隆司非常「罩」，第1、3局都為他演出盜壘阻殺，前3局形成變相9上9下。

請繼續往下閱讀...

4局下，徐若熙被辰己涼介敲安，但連續三振維特、黒川史陽；5局下，多虧右外野首柳町達的美技飛撲，再飆三上三下。6局下，1出局被小深田大翔敲安又投四壞，但他用直球擠壓辰己涼介的打擊，製造雙殺打，化解大危機，徐若熙合計86球僅被敲3支安打，有2次四壞和6次三振。

軟銀在3局上援護徐若熙，近藤健介敲安，怪力男柳田悠岐夯出2分彈。6局上，栗原陵矢和牧原大成雙安出擊，今宮健太敲2分打點的適時安打，擊退先發投手古謝樹，宋家豪登板救火，但他也壓不住軟銀，被近藤敲出2分砲，本季首度掉分，防禦率升至3.38。

徐若熙退場後，軟銀推派木村光、伊藤優輔、稲川竜汰、上茶谷大河登板，為徐若熙守住生涯首勝，軟銀寫下開季5連勝，跟央聯的養樂多都是今年尚未吞敗的隊伍。

徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）的中職旅外最大合約加盟日職軟銀鷹，1月在福岡就說，「希望每一年都能拿到10勝以上」，也希望超越傳奇賢拜郭泰源在1991年單季15勝的旅日投手單季勝投紀錄，如今他在首秀就踏出第一步，生涯初登板勇奪生涯首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法