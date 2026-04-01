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NBA》東契奇「三月瘋」創多項狂紀錄 對於MVP競爭這樣說

2026/04/01 14:34

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人球星東契奇（Luka Doncic）3月如入無人之境，今在美國時間3月的最後一戰又轟下42分，率隊以127：113輕取來訪的騎士，一夜創造不少里程碑。

東契奇昨因累積16次技術犯規遭禁賽與巫師之戰無法上場，今面對東部勁旅26投13中，包括外線13投6中，罰球10罰10中，拿下42分，另有12次助攻、5籃板，三月單月總得分來到600分，超越布萊恩（Kobe Bryant）2006年3月的578分寫下隊史新猷。

此外，東契奇也以27歲又31天之齡，成為史上第三年輕達成1萬5千分里程碑的球員，僅次隊友詹姆斯（LeBron James）的25歲又79天以及火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）的26歲又78天。

東契奇亦成為喬丹（Michael Jordan）後史上第2位在3月能達成600分的球員，也是聯盟史上第10位能單月拿下600分的球員。

東契奇連續13場得分至少30分，持續堆高生涯新猷，也是湖人隊史第4長，另外他也是湖人隊史第一位能單場拿下至少40分、10助攻且無失誤的球員，他賽後被記者提議為自己的MVP競爭拉票時表示，「我從來沒有這麼做過⋯⋯，我不是負責投票的人，但我覺得我一直打得滿不錯的，我們一直在贏球，就這樣，我要說的就是這些。」

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