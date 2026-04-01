日職》6局好投後登英雄台獲台灣球迷歡呼！徐若熙奪日職首勝吐心聲

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4/1 ヒーローインタビュー

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福岡ソフトバンク 徐若熙 投手 pic.twitter.com/V5a9u8Giy1 — パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 （@PacificleagueTV） April 1, 2026

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣火球男徐若熙今天迎來日職一軍初登板，面對樂天金鷲先發6局無失分，奪下日職生涯首勝，賽後也登上英雄台受訪，獲得現場許多台灣球迷歡呼。

徐若熙今天主投6局用86球，僅被敲3支安打，投出2次四壞保送，飆出6次三振，並在柳田悠岐、近藤健介開轟等隊友火力支援下，喜收日職生涯首勝，成為2015年郭俊麟後、又有旅日投手初登板勝投。

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賽後徐若熙登上英雄訪問，並在許多台灣球迷的「若熙，加油」吶喊聲中，透過翻譯受訪。對於今天初登板，徐若熙表示：「很開心也很興奮，很感謝教練給我這個機會在一軍出賽。」

自評投球內容，徐若熙說：「今天投球都有照著自己想要的方式去丟，謝謝捕手帶領著我，也謝謝隊友在我身後守備，讓我投得很安心。」最後徐若熙表示：「謝謝大家進場為我們加油，我們會越來越好的，謝謝。」

徐若熙賽後英雄訪問。（西日本新聞提供）

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