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MLB》跨季22.2局無失分+連續36場上壘 大谷翔平締二刀流鬼神紀錄

2026/04/01 16:11

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季首度投打二刀流，今天面對守護者繳出6局6K無失分的優質先發，同時也收下本季首勝。大谷翔平已經跨季連續22.2局無失分，刷新個人生涯紀錄，連續36場上壘也持續堆高二刀流鬼神紀錄。

「投手大谷」此役主投6局用87球，僅被敲出1支安打無失分，飆出6次三振，投出4次保送，最快球速達99.2英哩（約159.6公里），全場製造11次揮空；「打者翔平」則是3打數1安打，獲得2次保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.200，上壘率高達0.455。

大谷翔平自去年8月27日以來，已經在例行賽跨季連續22.2局無失分，不僅創下生涯最佳，同時也是目前大聯盟最長紀錄。根據「Elias Sports Bureau」資料顯示，大谷翔平跨季連續上壘紀錄推進至36場，這是自1961年擴編時代以來，先發投手所保有的連續上壘場數最長的紀錄，遠超第二名羅登（Rick Rhoden）在1985年創下的14場。

大谷鬼神二刀流的表現也讓隊友馬恩西（Max Muncy）讚嘆不已，他說：「我不知道我是否能習慣這一切，這真的很特別，當你親眼目睹他所做的事情時，很難用言語形容，我唯一的念頭是，這傢伙今晚一定能睡個好覺。」

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