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中職》徐若熙日職初登板就拿生涯首勝 葉君璋：他又進化了！

2026/04/01 15:49

葉君璋。（資料照）葉君璋。（資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕加盟軟銀鷹的徐若熙今天在樂天金鷲主場迎來日職生涯初登場，用86球先發6局投出6次三振，只被打3支安打無失分，帶領軟銀以6：1擊敗樂天，看到徐若熙在日職初登板就拿到生涯首勝，味全龍總教練葉君璋開心地說：「他又進化了！」

味全今天在洲際與中信兄弟進行2連戰第2場，因為是客隊，葉君璋有時間看完徐若熙的投球，他表示，徐若熙在中職常有1個問題，就是一壘有人時，他的球速經常會下降，有時候會掉超過5公里，今天顯然已經修正這個狀況。

葉君璋指出，日本東北現在很冷，仙台應該不到10度，徐若熙在後段有幾個速球不到150公里，應該是天氣冷的關係，但以整體來說，感覺天氣對他沒有太大影響，「差那幾公里，影響並不大，也許因為分數打開了，心情與節奏都比較輕鬆，當壘上有人，他的球速又上去。」

葉君璋認為，徐若熙會的各種球路，今天在比賽中都有使用，而且都能投進好球帶，第1局用11球全都是速球，也許是球隊與捕手的策略設定，以他很積極攻擊好球帶的型態，基本上用球數會比較省，用球數比較多的幾局，通常是有些球差一點點、主審沒撿，讓他投得比較辛苦。

葉君璋表示，徐若熙今天的控球很不錯，球速也發揮得很好，直球均速應該有151公里，算是表現很完美的1場，「第1場就有這樣的表現，真的很不簡單，感覺他又進化了，恭喜他拿到首勝。」

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