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桌球世界盃》直落三不敵中國名將陳幸同 葉伊恬無緣晉級16強

2026/04/01 16:00

葉伊恬在小組賽第二戰不敵中國名將陳幸同，無緣晉級16強。（取自ITTF官網）葉伊恬在小組賽第二戰不敵中國名將陳幸同，無緣晉級16強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天在2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽最後一役，以0:3不敵世界排名第三的中國名將陳幸同，戰績1勝1負名列分組第2，無緣晉級16強，結束生涯首次世界盃征途。

世界排名46的葉伊恬小組賽首戰以3:1逆轉2018年青奧女單銅牌、羅馬尼亞好手卓格蔓。今天面對去年世界盃闖進4強的陳幸同，首局在開局2:5落後下一度追到8:9，但隨後被對手正手搶攻得手，加上自己發球搶攻出界，8:11讓出。

次局，葉伊恬在3:3平手時遭遇亂流連丟5分，4:11再丟1局；葉伊恬第3局放手一搏，以5:2強勢開局，並取得9:7領先，但關鍵時刻被對手連續反手搶攻得手，反倒以9:10落後，她雖然奮力化解1個賽末點，最終仍以10:12吞敗。

教練莊智淵表示，葉伊恬這次世界盃表現還算正常，今天對上世界頂尖好手陳幸同打得也不差，但還有很多要加強的，包括身體素質也有很大的提升空間。

莊智淵認為，對葉伊恬來說，這次參加世界盃的收穫絕對不只是檯面上的，包括備戰大賽的過程、氛圍，甚至在練球時近距離觀察世界級好手在追求什麼，都是很寶貴的經驗，也讓她的視野更開闊。

另一名台灣女將李昱諄，小組賽首役以0:3敗給現任世界球后孫穎莎，次戰則以直落三收拾埃及女將梅謝芙，隨著今天孫穎莎以3:0解決梅謝芙，李昱諄也確定獲得分組第二，同樣未能晉級。

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