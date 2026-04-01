世足》伊拉克突破戰火困境 險勝玻利維亞搶下最後門票

伊拉克隊長胡辛。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕伊拉克男足突破戰火等重重困境，墨西哥進行的洲際附加賽2：1險勝玻利維亞，相隔40年重返世界盃舞台，也是最後一支晉級今年美加墨世界盃會內賽的隊伍。

伊拉克靠著哈瑪迪（Ali Al-Hamadi）、隊長胡辛（Aymen Hussein）上下半場的進球，淘汰來勢洶洶的玻利維亞，用別具意義的歷史勝利，結束長達867天的世界盃會外賽旅程，成為本屆第48隊，也是最後一支晉級會內舞台的隊伍，這也是「美索不達米亞雄獅」自1986年墨西哥世界盃以來，再度躋身會內賽，今夏I組即將對決法國、塞內加爾及挪威。

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伊拉克因為近來中東戰火導致備戰過程頻頻受阻，澳洲籍總教練阿諾德（Graham Arnold）尋求延賽不成，加上當地空域限制，大多數隊員得從首都巴格達出發，歷經陸路穿越進入約旦，再歷經3天艱辛旅程才能抵達墨西哥當地，但全隊未被舟車勞頓影響，奮力搶下世界盃門票，也讓阿諾德成為第一位帶領兩支國家隊角逐世界盃的澳洲人。

賽後阿諾德在場邊被球員們圍住並高高舉起，手中揮舞著伊拉克國旗，向觀眾席上欣喜若狂的球迷們開心慶祝，「鑑於目前中東局勢，這讓球員處境更加艱難。我為球員們感到高興，他們都是非常棒的小伙子，我也為4600萬伊拉克人民感到高興，希望這能改變人們對伊拉克和當地足球的看法。就讓我們震驚世界吧！在世界盃取得出乎所有人意料的成就！」

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