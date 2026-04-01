MLB》大谷翔平二刀流奪本季首勝 羅伯斯盛讚投捕神默契「無懈可擊」

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年開季就投打二刀流，今天面對守護者繳出6局6K無失分的優質先發，助隊以4：1贏球，收下本季首勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪給大谷高度評價。

大谷翔平今天主投6局用87球，僅被敲出1支安打無失分，飆出6次三振，投出4次保送，最快球速達99.2英哩（約159.6公里），全場製造11次揮空，已經跨季連續22.2局無失分，刷新個人生涯紀錄。

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對於投手大谷的表現，總教練羅伯斯表示，球種的組合非常出色，配球的節奏也掌握得很好，捕手史密斯（Will Smith）引導的很好，接捕和擋球都無懈可擊。大谷與史密斯在比賽中兩次透過電子好球帶都挑戰成功，羅伯斯認為，兩人挑戰的時機抓得非常準確，今晚史密斯與翔平完全心有靈犀，這場對大谷來說，這真的是一場內容非常、非常精彩的比賽。

大谷翔平在賽後採訪中，仍不斷審視自己投球上的不足。當被問及這一點時，羅伯斯笑說：「這很有他的風格，正如往常一樣，大谷絕不會對現狀感到滿足，他總是能找到可以改進或做得更好的地方，這正是驅動他不斷前進的動力。」

羅伯斯接著補充，他在打擊上他能穩定選到保送，並且對可以攻擊的球進行揮擊，相信他的安打與長打很快就會接連出現。

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