日職》樂天打者齊聲讚嘆！徐若熙初登板封神 寫紀錄比肩張誌家、林恩宇

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕徐若熙本季以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）的中職旅外最大合約加盟日職軟銀鷹，今天迎來日職初登板，先發6局飆6K無失分，打線也給予強大支援，軟銀終場以6：1擊敗樂天，徐若熙首秀無失分就進帳生涯首勝，成為史上第3位達成此項壯舉的台灣球員。

徐若熙此役面對樂天金鷲，主投6局用86球，僅被敲出3支安打無失分，飆出6次三振，，最快球速達155公里，成功壓制樂天打線，並在柳田悠岐、近藤健介開轟等隊友火力支援下，喜收日職生涯首勝，成為史上第6位達成初登板就拿下勝投的先發投手，其餘5位分別是1981年郭源治、1985年郭泰源、2002年張誌家、2007年林恩宇和2015年的郭俊麟。值得一提的是，台灣投手在日職初登板無失分就勇奪生涯首勝，徐若熙是史上第3人，前2位是張誌家和林恩宇。

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樂天開路先鋒佐藤直樹對戰徐若熙3打數無安打，吞下2次三振，他賽後受訪表示，徐若熙的直球非常有威力，變化球也很犀利，可以說全部的球種都很出色。樂天第4棒黒川史陽認為徐若熙的球速很快，直球的品質真的非常好。樂天右外野手小郷裕哉稱讚徐若熙，能用各種球種搶到好球，球威非常強勁。樂天捕手太田光覺得徐若熙投球很有氣勢，投出來的球同樣很有壓迫感。

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