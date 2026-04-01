自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

日職》樂天打者齊聲讚嘆！徐若熙初登板封神 寫紀錄比肩張誌家、林恩宇

2026/04/01 17:25

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕徐若熙本季以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）的中職旅外最大合約加盟日職軟銀鷹，今天迎來日職初登板，先發6局飆6K無失分，打線也給予強大支援，軟銀終場以6：1擊敗樂天，徐若熙首秀無失分就進帳生涯首勝，成為史上第3位達成此項壯舉的台灣球員。

徐若熙此役面對樂天金鷲，主投6局用86球，僅被敲出3支安打無失分，飆出6次三振，，最快球速達155公里，成功壓制樂天打線，並在柳田悠岐、近藤健介開轟等隊友火力支援下，喜收日職生涯首勝，成為史上第6位達成初登板就拿下勝投的先發投手，其餘5位分別是1981年郭源治、1985年郭泰源、2002年張誌家、2007年林恩宇和2015年的郭俊麟。值得一提的是，台灣投手在日職初登板無失分就勇奪生涯首勝，徐若熙是史上第3人，前2位是張誌家和林恩宇。

樂天開路先鋒佐藤直樹對戰徐若熙3打數無安打，吞下2次三振，他賽後受訪表示，徐若熙的直球非常有威力，變化球也很犀利，可以說全部的球種都很出色。樂天第4棒黒川史陽認為徐若熙的球速很快，直球的品質真的非常好。樂天右外野手小郷裕哉稱讚徐若熙，能用各種球種搶到好球，球威非常強勁。樂天捕手太田光覺得徐若熙投球很有氣勢，投出來的球同樣很有壓迫感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中