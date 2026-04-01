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日職》2度棒打徐若熙！曾放話輸給台灣要當投手的辰己涼介有話要說

2026/04/01 17:01

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣火球男徐若熙今天面對樂天金鷲繳出6局無失分好投，日職初登板就拿下勝投，今天他只被敲出3支零星安打，其中有2支來自前12強國手辰己涼介，賽後他也稱讚，徐若熙是位很出色的投手。

徐若熙此役開賽，首局面對第2棒的辰己涼介，第一顆紅中速球就被敲出右外野平飛安打，也是他日職生涯挨的首安。4局下再次面對辰己涼介，這回又是152公里外角高速球被狙擊，形成左外野一壘安打。不過6局下1出局一二壘有人，徐若熙成功報仇，讓辰己涼介敲出致命游擊滾地球形成雙殺，完成6局無失分優質先發。

曾在2024年世界棒球12強賽多次與台灣交手，還曾放話若輸給台灣就要改當投手的辰己涼介，今天是他生涯首次與徐若熙對決。賽後談及今天交手的感想，辰己涼介表示：「不論直球還是變化球，都是非常出色的投手。」

今天樂天全場僅敲出3支安打，最終不敵軟銀，開幕戰奪勝後苦吞4連敗，目前位居洋聯爐主位置。辰己涼介今天包辦全隊3安中的2安，打擊率維持在0.400的火熱狀態，他表示：「安打有打得出來跟打不出來的時候，但從休季開始，我就讓心情保持平穩，目前以健康為第一目標，希望每個打席都能確實揮棒、紮實擊球。」

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