中職》日籍教頭猛攻軟肋寫首見紀錄 餅總坦言是台灣投手的弱點

後藤光尊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕軟銀徐若熙今生涯初登板對樂天金鷲先發6局6K無失分，勇奪生涯首勝，而樂天今對他發動2次盜壘，通通被投捕搭檔海野隆司擋下來，日本轉播單位球評阿波野秀幸就有提到徐若熙的快投，認為還有可以成長的空間。而在中職舞台，台灣投手的快投能力不及日職，讓日籍教頭後藤光尊領軍的富邦開季2戰6盜，寫下開季2戰最多紀錄。

阿波野秀幸透露，在日職投手的快投通常都會分成3個等級，分別是A、B、C級，只要達到B級的投手通常都有機會能抓到出局數，而徐若熙的快投不算是頂尖，感覺再練習的話有機會可以更好。

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獅隊昨在比賽被富邦上演雙盜壘，談到投手的快投話題，獅隊教頭林岳平坦言，一般的台灣投手快投和看管跑者能力確實沒那麼好，「通常我們要求快投秒數要在1秒2內，如果到1秒3是不及格。選手在練習時都做得到，但到比賽才會是關鍵。」

日本職棒對投手快投的要求非常嚴格，甚至不乏有球隊規定，如果沒有達到一定的標準就不能上一軍，但若要按照日職標準去要求中職投手，投球能力有可能下滑，因為求快而導致控球和速度下滑。

只是今年中職壘包加大，富邦日籍教頭後藤光尊把握機會玩「小球戰術」，2場就發動6次盜壘，已打破中職史上開季前2戰最多紀錄，餅總直言，「投手必須要有警訊，既然壘包加大了，必須去思考過往的投球習性是否要調整。」

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