棒球》同心鞋力傳遞希望 張泰山攜手進業捐贈釘鞋造福偏鄉德芙蘭國小少棒隊

德芙蘭國小校長古金益（左）致贈感謝狀，感謝張泰山（中）。（教育局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「同心鞋力 傳遞希望」公益贈鞋計劃，今天走入台中市和平區德芙蘭國小，中華民國張泰山運動人文教育協會理事長張泰山偕同副理事長曾紹威，攜手企業捐贈嶄新釘鞋，關懷偏鄉基層運動員，以實際行動守護孩子們的棒球夢。

這次捐贈活動除了台灣美津濃股份有限公司、峻亨投資有限公司及臻賞工業股份有限公司等企業共襄盛舉外，在地的古秀英議員、耆老達緄、部落士紳陳文書、黃永生、豐原區社皮里長涂力旋、前家長會長曾裕圓及和平國小校長陳恩澤等，皆出席共同見證這份溫暖的善行。

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張泰山表示，自己一路走來深知資源對運動員的重要，「我很幸運，但我也很努力」，期盼透過協會串聯更多力量，持續關懷基層運動與偏鄉教育，讓愛不斷延續。

中華民國張泰山運動人文教育協會理事長張泰山，攜手企業捐贈嶄新釘鞋，造福德芙蘭國小少棒隊。（教育局提供）

德芙蘭國小六年甲班學生涂易恩表示，「謝謝張泰山叔叔和大家送我們球鞋，我會更努力練球，為學校爭光，不讓大家失望。」六年乙班學生徐立葳也說：「謝謝大家送我這雙球鞋，讓我更有勇氣追夢，我會加油練習，未來也想幫助別人。」

德芙蘭國小古金益表示，感謝張泰山理事長長期關注基層少棒發展，深刻理解偏鄉資源不足的困境，並實際給予協助與支持，這次捐贈不僅提供孩子所需裝備，更帶來信心與希望。

中華民國張泰山運動人文教育協會表示，未來將持續推動相關公益行動，邀請更多人一同加入，把希望送到更遠的地方，讓每一雙鞋都成為照亮孩子未來的一道光。

張泰山偕同企業捐贈嶄新釘鞋，關懷偏鄉基層運動員，以實際行動守護孩子們的棒球夢。

（教育局提供）

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