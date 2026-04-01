中職》台灣王牌徐若熙有強大心理素質 餅總透露WBC秘話

徐若熙。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕軟銀徐若熙今生涯初登板對樂天金鷲先發6局6K無失分，勇奪生涯首勝，曾在國家隊帶過他的獅隊總教練林岳平今天賽前直言，「心理素質是徐若熙的強項。」

餅總擔任經典賽台灣隊投手教練，早早設定徐若熙投開幕戰對上澳洲隊，他對澳洲隊繳出4局無失分，可惜接替的陳柏毓遭澳洲隊砲轟，終場以0：3不敵對手，當時徐若熙僅投53球退場，一度掀起是否要續投的討論，當時台灣隊總教練曾豪駒表示，因為投到第3局體力下滑，「這是我的判斷。」

請繼續往下閱讀...

餅總今回顧那場比賽，表示那場比賽張力很大，徐若熙滿用力在投的，「投完4局，他有反應身體有點僵硬，雖然有說還可以投，但其實已完成賽前設定3至5局的目標，加上距離限制（65球）只差10幾球，就沒有去冒險。」餅總更說，「如果當時有晉級8強，將會是徐若熙去投這場比賽。」可惜最終南韓隊晉級，8強賽強碰多明尼加隊，沒能看見徐若熙首次對上大聯盟明星隊。

即便徐若熙個性比較安靜，餅總直言：「他就是那種你只要交付任務，就會準備好的選手。」並讚賞他有很強的心理素質，今年效力的軟銀又是攻擊指數很高的球隊，打線會很投手很大的安定感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法