運動部》響應世界自行車日 全民運動署攜手國際學者推動健康台灣

世界自行車日創辦人西比爾斯基博士（左起）拜會全民運動署署長房瑞文。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕聯合國「世界自行車日」創辦人、長期倡議以運動促進健康與永續發展的國際學者西比爾斯基（Leszek Sibilski ）博士，近日拜會運動部全民運動署署長房瑞文，雙方就自行車融入全民運動、健康生活及跨部會合作等議題交換意見，並針對即將於6月3日展開的世界自行車日系列活動進行交流。

西比爾斯基表示，世界自行車日為聯合國推動的全球性倡議，不僅是一項節日，更是結合健康促進、永續交通與社會參與的重要平台。他解釋，自行車除了是運動及交通工具，更是種生活方式，應該結合教育、健康與文化等面向推動，以擴大整體社會影響力；並肯定台灣在自行車推廣以及騎乘環境建構方面已有良好基礎，發展經驗具國際參考價值。

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全民運動署指出，115年世界自行車日活動將擴大辦理，以6月3日主場活動揭開序幕，並串聯全台22個縣市於6月3日至7日辦理系列響應活動，整合中央、地方及企業資源，展現全民共同參與行動力。透過本次系列活動，將引導更多民眾以簡單且易於融入生活的方式參與騎乘，培養規律運動習慣，並促進企業與各界共同響應，擴大社會參與及宣導效益，逐步形塑全民運動風氣，共同邁向健康台灣。

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