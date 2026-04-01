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中職》獅菜鳥初登板遭張育成震撼教育 餅總賽前找他「交流」

2026/04/01 17:54

高偉強。（資料照，記者李惠洲攝）高偉強。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅2位新秀鄭副豪、高偉強昨天同場生涯初登板，相較於鄭副豪3上3下收下首次中繼，高偉強僅投0.2局退場，最快球速僅141公里，掉到紅中的指叉球被張育成夯出陽春砲，中職初登板受到震撼教育，今賽前餅總特別找上高偉強「交流」。

談到跟高偉強的互動，林岳平開玩笑說：「交流而已啦。其他交給『怪博士』，最近網路上不是很盛行『怪博士』？」隨後談到高偉強和鄭富豪的首秀表現，他說：「副豪OK，偉強勉勉強強，還在調整。」

林岳平直言，高偉強昨天投的內容不是他原本的狀態，畢竟是第一次，沒有投出原本的能力，「控球、速度、尾勁都不是我們所認識的他。」

高偉強昨面對張育成投到0好3壞，雖然搶回好球數形成滿球數，最終第7球的紅中只差球被他扛出陽春砲，餅總認為是很好的經驗，「他不想保送而去投好球，但面對國內最頂尖的打者，這顆球種若是這種路徑，有可能會被扛出去，藉此讓他熟悉一下一軍的打者。」

獅隊昨在7局下朱迦恩開局二壘打後，派上菜鳥潘磊打擊，最終遭張奕3球三振，餅總透露，目前潘磊的角色是代打，那種局面可能一棒超前，最基本也希望他能打到右半邊，「我們希望賦予他攻擊的角色，雖然球員都知道要做什麼，只是能力跟經驗還不是那麼熟悉。」

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