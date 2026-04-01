中職》「軟銀一定覺得物超所值」 洪總看好徐若熙單季兩位數勝投

洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕加盟日職軟銀鷹的徐若熙，今天在樂天金鷲主場迎來日職生涯初登場，用86球先發6局投出6次三振，只被打3支安打無失分，帶領軟銀以6：1擊敗樂天，徐若熙在日職初登板就拿到生涯首勝，台鋼雄鷹總教練洪一中透過電視轉播，全程注目徐若熙的好表現，洪總說，軟銀球團一定覺得物超所值，而且今年球季徐若熙很有機會拿到單季兩位數勝投。

洪總表示，這場徐若熙整個投球狀況、協調性是好的，球速有出來，變化球也投得不錯，控球也算精準，以徐若熙的實力，只要表現像這場這麼正常的話，老實講，要打他的球並不是那麼容易。

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當記者詢問洪總，以徐若熙這場表現來看，本季是否就有機會拿到兩位數勝投？洪總語氣飆高，「當然！不是就有機會，是很有機會！」

徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）合約加盟軟銀，穿上象徵王牌的18號球衣，洪總說，軟銀簽那麼高的薪水，球團絕對不是只觀察徐若熙1、2天，一定追蹤好幾年，「他們不是找年輕選手來培養，可能允許你一些缺點，培養不起來就算了，他們花那麼多錢簽若熙，就是已經看好他了，而且18號是很重要的背號。」

洪總強調，今天徐若熙表現這麼好，軟銀球團一定覺得物超所值，他們不是看勝投，而是看投球內容，今天徐若熙整個投球感覺游刃有餘，很輕鬆的樣子，真的投得很棒。

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