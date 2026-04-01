中職》桃猿一、二軍在桃園合流訓練 洪總早就提過了

洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年10月樂天桃猿宣布，2026年球季起將嘉義二軍訓練基地遷回桃園，樂天球團的說法是，「讓一、二軍選手能在相同環境與設施中訓練，促進球員與教練團間更緊密溝通與協作，建立能細緻掌握球員狀況的管理體系。」

事實上，早在Lamigo桃猿時期，當時擔任桃猿總教練的洪一中，就曾建議球團讓一、二軍在桃園合流訓練。洪總透露，其實樂天桃猿二軍搬到桃園，他在Lamigo的時候就跟領隊劉玠廷提過好幾次了，「我說，桃園青埔球場整理一下當二軍基地，不然在南部沒有固定訓練場地，搬來搬去很麻煩。」只是，當時劉玠廷以消費太高、開銷太大為由婉拒洪總的提案。

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回憶往事，洪總認為，以前不管在La new熊或Lamigo時期，訓練基地一下在嘉義、一下又在屏東，被人家趕來趕去的，一個職業球隊竟然都沒有固定的場地可以練球，「有一陣子Lamigo在屏東球場練球，屏東中學球員來了，我們還要趕快收一收準備離開，很誇張啦！才會想說與其說到處流浪，不如來桃園。」

樂天桃猿一、二軍球員整合在桃園球場練球的成效評估，洪總認為，對整理戰力有沒有幫助，沒有一套標準，因為沒有數據可以評估，這比較籠統，就是比較方便而已。

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