中職》徐若熙第1局都用速球 蔣少宏：以前在味全也有過

味全龍蔣少宏。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕在國家隊與味全龍都曾經與徐若熙搭配的捕手蔣少宏，今天利用抵達洲際球場後的空檔觀看徐若熙的日職初登板，他表示，徐若熙這場真的投得很棒，希望可以繼續展現優點與能力，在日職交出更多的好表現。

蔣少宏指出，徐若熙今天在低溫還有點下雨的仙台比賽，能用80至90球完成6局，與赴日前還在味全的開季表現其實很接近，雖然被對方發動2次盜壘但都有抓到，「壘上有人的時候，他看管跑者的能力一直不錯，如果需要他快投，捕手會比暗號。」

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徐若熙第1局用11球都是150至153公里的速球，蔣少宏認為，可能是軟銀教練與捕手賽前討論的投球策略，讓對方覺得直球很多，變化球的效果就會更好，也可能徐若熙今天直球的狀況特別好，「以前我們在味全搭配，也有過1局裡面都用直球。」

蔣少宏表示，曾峻岳在經典賽資格賽對西班牙的第9局，連續15球都是150至156公里的速球，狀況與徐若熙今天的第1局不同，當時台灣隊領先3分，曾峻岳是終結者，最好球路是直球，因為打者反應來不及，就繼續用速球，「如果壞球變多，投手的想法會不一樣，我們要的是出局數，就算被打全壘打，我們還贏2分。」

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