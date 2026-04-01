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日職》台灣四番林安可夯二壘安打！連3戰長打、西武獅卻遭完投完封

2026/04/01 19:48

林安可。（資料照，取自西武X）林安可。（資料照，取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣重砲林安可，今天面對歐力士持續先發出擊，在9局下敲出二壘安打，可惜最終西武獅仍以0：4遭完封。

林安可昨天於8局敲出勝利打點長打，今天繼續扛先發第4棒指定打擊，2局下首打席看著一顆外角低變速球進壘，站著不動遭到三振。4局下相中一顆外角二縫線速球，打成左外野飛球出局。7局下面對內角滑球依舊無法突破，敲出二壘滾地出局，前3打席毫無建樹。

9局下西武最後反攻，要避免遭到歐力士洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）完投完封，1出局後輪到林安可，他終於在個人第4打席突破封鎖，敲出左外野二壘安打，然而隊友無法延續攻勢，西武就以0：4遭到完投完封。此役林安可4打數1安打，賽後打擊三圍.250/.294/.438，攻擊指數0.732，目前連續3場比賽都有長打演出、連4戰敲安。

西武獅明星強投高橋光成，今天先發6局失掉4分都是非自責分，該4分都集中在6局上，他單局挨3支安打，還有2次四死球，加上去年1指大物捕手小島大河2次傳球失誤。最終用99球，被敲5支安打，投出4次三振、2次四壞保送與1次觸身球。

歐力士洋投埃斯皮諾薩今先發投滿9局用110球，被敲出5支安打，飆出6次三振，另有1次四壞保送，沒有失分，徹底封鎖西武獅打線，上演完封完投勝，也幫助歐力士奪下本季第3勝，西武獅則是終止2連勝。

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