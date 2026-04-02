山本由伸戰守護者劍指第2勝、大谷翔平拚本季首轟 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有2場轉播，皇家在主場迎戰雙城，由皇家26歲左投卡麥隆（Noah Cameron）與雙城王牌萊恩（Joe Ryan）過招，去年美聯安打王、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）會有怎樣的表現值得期待，以及道奇對決守護者，山本由伸迎來本季第2場先發，力拚本季第2勝，大谷翔平本季首轟尚未出爐，請棒球迷千萬不要錯過了喔！

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NBA例行賽邁入尾聲，排名卡位戰來到白熱化階段，塞爾提克今天交手熱火，力拚鞏固東部第2種子。另外還有馬刺大戰勇士，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率隊挑戰10連勝，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：35 雙城 VS 皇家 愛爾達體育1台

08：15 守護者 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

07：30 塞爾提克 VS 熱火 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 馬刺 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球世界盃

11：00 16強 （上）

18：00 16強 （下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

17:00 火腿@羅德 DAZN2

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