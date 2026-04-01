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中職》徐若熙第1局都用直球 平野惠一想起松坂大輔

2026/04/01 19:57

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕徐若熙今天在日職初登板，以6局飆6Ｋ無失分拿下日職首勝，第1局用11球都是150公里起跳的直球也成為討論話題，中信兄弟總教練平野惠一得知徐若熙的表現，透露球員時期也碰過類似情況，還回憶起與松坂大輔的投打對決。

平野指出，球員時期也碰過對方投手單局都用直球，通常是投手的直球狀況很好，捕手才會這樣配球，「這是很好的策略，棒球就是心理戰，投手一直用直球，打者會想『變化球是不是要來了？』，第2局變化球開始出現，打者也會想『直球是不是要來了？』，這就是棒球有趣的地方。」

平野表示，投手有體力的條件，不太可能從第1局到第9局，都能投出很漂亮的直球，所以現在棒球才有先發、中繼、後援的分工，先發投手必須推算自己的體力到哪裡，「如果投手的能力很強，打者就算知道投手要投直球還是打不到，打挫折感與壓力都會更大。」

平野回憶，球員時期在日職對決過的投手，最厲害的是松坂大輔，也是執念很深的投手，「譬如我第1打席，抓他直球打出安打，第2打席，他一定再用直球跟我對決，同樣的道理，如果我抓他的滑球打出安打，他就會一直用滑球，直到能用滑球把我解決為止，我從沒看過這種投手，對他只有尊敬。」

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