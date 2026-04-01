足球》安聯小小世界盃全台7區5級賽事 8月1日決戰台北

安聯小小世界盃U15組去年由台中崇倫國中A隊奪冠。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全台最大規模的幼童足球賽事「2026安聯小小世界盃」熱血回歸，5月起陸續展開7區5級賽事，總決賽8月1日、2日會師台北市立田徑場。本屆賽事以「足球無國界，夢想零距離」為主題，呼應今夏由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦的FIFA世界盃，期盼把國際足球的熱情與台灣基層足球發展結合。

本屆賽事由安聯人壽冠名贊助，社團法人全國迷你足球協會承辦，協會秘書長張武業表示，賽事秉持著「深化國際交流、推動基層足球、文化觀光融合、教育與成長」四大活動目的，透過安聯人壽長期投入台灣青少年足球發展，始終堅守「We secure your future」（守護前行，精彩可期）的企業品牌精神，雙方持續共同合作，並期盼以足球作為教育與社會責任的媒介，讓孩子在運動中學會勇氣、團隊合作與追求夢想 。

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2025年賽事創下疫情後報名隊伍數歷史新高，吸引多達1204支隊伍熱情投入，為延續這股全民足球熱潮，2026年全國巡迴預賽5月至8月期間將在台北、新北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮等七大賽區展開，並涵蓋U6、U8、U10、U12及U15等五個年齡級別，賽事報名時間4月1日至17日截止，各區出線勁旅暑假再角逐全國總冠軍的最高榮耀。

今年賽事另一大亮點，為首度新增的「四國六強國際邀請賽」，將於7月31日開踢。安聯小小世界盃為此強調「團結、友誼、品德、公平競爭」的體育精神，期盼透過高水準競賽，拓展青少年國際視野，建立足球國際交流的橋樑。

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