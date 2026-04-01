中職》徐若熙拿下日職首勝 球評潘忠韋：厲害！

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕徐若熙今天在日職初登板，以6局飆6Ｋ無失分拿下日職首勝，球評潘忠韋表示，徐若熙這場先把直球建立得很好，讓指叉變速球與曲球收到不錯的效果，交出非常精彩的內容，「真的不容易，厲害！」

潘忠韋指出，徐若熙雖是首次在日職一軍出賽，看得出他的心理狀態很強，有幾球的肢體語言非常輕鬆，進壘的位置也不錯，就看主審撿不撿，只是主審把好球帶守得很緊，雖然有幾局稍微多用一些球數，捕手的盜壘阻殺也幫了很大的忙。

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徐若熙第1局用11球都是150公里起跳的直球，從比賽中就是討論話題之一，潘忠韋認為，也許因為是第1次出賽，軟銀的教練與捕手希望他先用拿手的直球，把好球帶、安定感都建立好，光是在建立的過程，徐若熙就能積極對決打者，直球也能有不同的位置。

徐若熙的變化球從第2局開始出現，潘忠韋表示，徐若熙的指叉變速球一直都不錯，跟速球有很好的共軌效應，這場最特別的是曲球，很能破壞打者節奏，既然製造三振，也能明顯吊到打者，讓打者勉強出手，「因為直球建立得很好，打者心裡有準備要打直球，搭配曲球的效果就會出來。」

潘忠韋也提到，以徐若熙以往在中職的出賽，大家比較擔心他的續航力，從這場用86球投完6局來看，體力看起來沒有問題，希望他繼續保持今天這些好的感覺。

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