PLG》洋基工程攜手安葆電能 李漢昇、阿拉薩赴安坑國小做公益

安葆電能攜手洋基工程籃球隊赴安坑國小提前過兒童節。（安葆電能提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕4月4日兒童節即將到來，安葆電能攜手P. League+洋基工程職業籃球隊，今日特地造訪新北市安坑國小，李漢昇、阿拉薩等球員近距離與小朋友互動，除了投籃競賽、三對三鬥牛，活動結束也跟籃球班隊員坐下來聊天，分享打球心路歷程，氣氛相當溫馨。

安葆電能長期支持基層籃球，113年起啟動「安坑國小三年百萬贊助計畫」，持續挹注資源支持校隊與校務發展，此次活動更特別捐贈36雙球鞋給籃球隊，董事長陳志復表示：「身為在地企業，就應該關心這裡的孩子。我們只是用很少的資源，卻發揮了很大效益，也感謝洋基球團配合，他們花很多時間跟小朋友互動，是相當正面的力量。」

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身高205公分的外籍生阿拉薩，現身就成為全場焦點，場上一舉一動都讓學生「嗨」翻天，他也用多次爆扣回應，「真的太不可思議了，我本來就很喜歡跟小朋友玩，看到他們的熱情非常高興。」他還透露，以前小時候在甘比亞是踢足球，「雖然安坑國小不大，可能沒辦法踢足球，但這裡的孩子都很喜歡籃球，能為公益付出一直是我的夢想。」

今年初加盟洋基工程的李漢昇，剛升格為新手爸爸，寶貝兒子目前才2個月大，他笑說：「看到這些大哥哥長得這麼好，當然希望兒子能跟他們一樣。如果也喜歡籃球，我會陪著他一起玩。」受邀擔任安葆電能親善大使，喜歡跑校園活動的李漢昇也透露，「看到小朋友就會想起以前的自己，希望藉由分享人生經驗，跟孩子傳承正確觀念，無論籃球或學習，都要往正確道路走。」

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