MLB》用速差玩弄打者！投手大谷究極進化 守護者主帥嘆：完全無法預測...

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季首度投打二刀流出賽，面對守護者繳出6局6K無失分的優質先發，助隊以4：1贏球，收下本季首勝。美媒撰文指出，投手大谷再度進化了。

《The Athletic》撰文指出，31歲的大谷翔平本季的投球整體完成度提升了一個檔次，投法也比以往更加省力。根據大聯盟官網資料顯示，大谷首戰投了21顆曲球，指叉球也誘使打者揮空5次，大谷不僅飆出99.2英哩（約159.6公里）的火球，也靠著曲球、指叉球、橫掃球來混淆打者。守護者隊總教練瓦格特（Stephen Vogt）賽後坦言，無法去預測大谷翔平的的配球模式。

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大谷在本季首戰最引人注目的是那能自由改變球速的「曲球」，這顆在熱身賽就頻繁測試的球種，讓打者陷入困惑。大谷此役的曲球最快可達82英哩，而最慢可有69.2英哩（約111.3公里），與速球有著30英哩（約48.3公里）的速差。大谷在對決打者的心態也非常成熟，他表示，不會與打者去硬碰硬，而是要去分配力量，有效率地投球，才能投長局數。

大谷翔平賽後受訪表示，不論是用輕鬆的感覺投球，還是用力投，球威其實沒有差太多，既然如此，那就用輕鬆的方式投更好。

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