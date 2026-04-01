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中職》斬斷富邦隊史首見壯舉！郭俊麟「淚之勝投」等了630天

2026/04/01 21:27

郭俊麟。（記者李惠洲攝）郭俊麟。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕軟銀徐若熙今天首秀奪勝投，前一位日職生涯初登板奪勝的統一獅郭俊麟，今天本季初先發繳出5局無失分，助隊以4：2賞給老東家富邦悍將本季首敗，暌違630天進帳勝投，他在5局退場時一度激動落淚，百感交集。

郭俊麟今天關關難過關關過，在2局上投出3次四死球，但解決林岱安化解危機；3局上又投2次四壞，同樣連續解決范國宸、邦力多解危。4、5局投出6上6下，合計5局被敲1安無失分，有4次四壞和1次觸身球，外帶2次三振。

前次郭俊麟至少5局無失分是2024年7月10日的完封勝，那場也是前一次勝投，去年戰績0勝5敗，防禦率高達9.62，今天對老東富邦奪下久違的勝投，亦是獅隊在亞太球場的土投首勝。

獅隊在4局下突破富邦先發游霆崴，朱迦恩、林子豪雙安，蘇智傑敲滾地安打送回1分，潘傑楷2出局再敲適時安打，單局進帳先馳得點的2分。5局下攻勢再起，張翔靠三壘手王念好失誤上壘，田子杰敲出1分打點的三壘安打，林子豪在2出局擊出適時安打，單局再攻2分。

富邦在8局上攻破辛俊昇，申皓瑋、張育成雙安串聯范國宸四壞攻佔滿壘，邦力多敲出2分打點的適時安打，追至2分差，獅隊換上劉予承救火，對代打辛元旭飆出3球三振解危，最終由鍾允華關門成功。

富邦以7年5600萬大約簽下的林岱安，本季首度先發就在老東家主場，2局上首打席獲得獅隊主場歡呼聲，應援團還為他演奏獅隊時期的應援曲，只是他該局滿壘未能建功，敲出游擊滾地球出局，5局左外野飛球出局，8局遭換代打，本季首安尚未出爐，富邦中斷跨季8連勝的隊史首見壯舉。

郭俊麟。（記者李惠洲攝）郭俊麟。（記者李惠洲攝）

中職》斬斷富邦隊史首見壯舉！郭俊麟「淚之勝投」等了630天

游霆崴。（記者李惠洲攝）游霆崴。（記者李惠洲攝）

林岱安。（記者李惠洲攝）林岱安。（記者李惠洲攝）

蘇智傑。（記者李惠洲攝）蘇智傑。（記者李惠洲攝）

田子杰。 （記者李惠洲攝）田子杰。 （記者李惠洲攝）

邦力多。 （記者李惠洲攝）邦力多。 （記者李惠洲攝）

石梓霖初登板。（記者李惠洲攝）石梓霖初登板。（記者李惠洲攝）

朱迦恩。（記者李惠洲攝）朱迦恩。（記者李惠洲攝）

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