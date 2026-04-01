TPBL》開賽被打19：0沒差！威力斯28分率戰神逆轉特攻保晉級生機

臺北台新戰神威力斯。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台北台新戰神今雖開賽就被對手打出19：0攻勢，但展現韌性克服全場最多20分落後，靠威力斯貢獻28分領軍，以91：89逆轉新北中信特攻，保住晉級生機。

特攻今開賽就拉出19：0猛烈攻勢，戰神直到此節倒數5分36秒才靠梅克2罰俱中得分開張，特攻帶著27：13領先進入次節，戰神手感逐漸回溫，第二節靠黃聰翰三分球4投3中單節獨攬9分，在上半場結束前追到42：47。

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臺北台新戰神黃聰翰。（記者陳志曲攝）

特攻上半場團隊命中率41.5%，三分球25投8中命中率32%，得分超過雙位數的都是本土，阿巴西拿下全隊最高13分，簡廷兆三分球3投3中拿下11分，林韋翰10分。

上半場最多落後達20分的戰神前兩節團隊命中率39%，外線19投5中，命中率26.3%，全隊僅威力斯得分上雙，拿下11分、11籃板。

黃聰翰易籃後延續外線手感，第三節開局連2記三分彈助隊反超，戰神拉出一波22：7的攻勢將領先擴大至64：54，特攻靠貝奇在外線開火追分，在末節開始前追到70：73。

末節雙方你來我往，特攻倒數2分半鐘靠貝奇3罰俱中追到84：85，接著馬可拋投得手，隨後丁聖儒被吹進攻犯規，但威力斯連拿5分幫助戰神反超，阿巴西外線破網再幫特攻追到89：90，不過接下來林韋翰發生傳球失誤，威力斯2罰1中後，阿巴西最後上籃失手，特攻在主場遭逆轉，吞下2連敗。

戰神今賽前戰績9勝20敗，只要輸球就確定遭淘汰，今贏下背水一戰終止4連敗，仍握有晉級機會，威力斯17投11中拿下全隊最高28分，黃聰翰外線11投5中挹注本土最高17分，丁聖儒與錢肯尼都拿12分。

特攻方面，阿巴西拿全隊最高25分，林韋翰和簡廷兆都拿15分，馬可15投5中拿下12分，貝奇11分作收。

新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）

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