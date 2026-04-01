自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》開賽被打19：0沒差！威力斯28分率戰神逆轉特攻保晉級生機

2026/04/01 21:23

臺北台新戰神威力斯。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神威力斯。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台北台新戰神今雖開賽就被對手打出19：0攻勢，但展現韌性克服全場最多20分落後，靠威力斯貢獻28分領軍，以91：89逆轉新北中信特攻，保住晉級生機。

特攻今開賽就拉出19：0猛烈攻勢，戰神直到此節倒數5分36秒才靠梅克2罰俱中得分開張，特攻帶著27：13領先進入次節，戰神手感逐漸回溫，第二節靠黃聰翰三分球4投3中單節獨攬9分，在上半場結束前追到42：47。

臺北台新戰神黃聰翰。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神黃聰翰。（記者陳志曲攝）

特攻上半場團隊命中率41.5%，三分球25投8中命中率32%，得分超過雙位數的都是本土，阿巴西拿下全隊最高13分，簡廷兆三分球3投3中拿下11分，林韋翰10分。

上半場最多落後達20分的戰神前兩節團隊命中率39%，外線19投5中，命中率26.3%，全隊僅威力斯得分上雙，拿下11分、11籃板。

黃聰翰易籃後延續外線手感，第三節開局連2記三分彈助隊反超，戰神拉出一波22：7的攻勢將領先擴大至64：54，特攻靠貝奇在外線開火追分，在末節開始前追到70：73。

末節雙方你來我往，特攻倒數2分半鐘靠貝奇3罰俱中追到84：85，接著馬可拋投得手，隨後丁聖儒被吹進攻犯規，但威力斯連拿5分幫助戰神反超，阿巴西外線破網再幫特攻追到89：90，不過接下來林韋翰發生傳球失誤，威力斯2罰1中後，阿巴西最後上籃失手，特攻在主場遭逆轉，吞下2連敗。

戰神今賽前戰績9勝20敗，只要輸球就確定遭淘汰，今贏下背水一戰終止4連敗，仍握有晉級機會，威力斯17投11中拿下全隊最高28分，黃聰翰外線11投5中挹注本土最高17分，丁聖儒與錢肯尼都拿12分。

特攻方面，阿巴西拿全隊最高25分，林韋翰和簡廷兆都拿15分，馬可15投5中拿下12分，貝奇11分作收。

新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中