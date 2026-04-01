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中職》陳文杰狂轟猛打宣告我回來了 相隔549天再獲單場MVP

2026/04/01 21:49

陳文杰。（記者林正堃攝）陳文杰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台鋼雄鷹今天靠陳文杰4安猛打賞，只差二壘安打就締造完全打擊的亮眼表現，率隊以6：1擊敗樂天桃猿，樂天開季4場只拿到7分，苦吞3連敗。

台鋼雄鷹外野手陳文杰，去年春訓熱身賽因右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折整季報銷，今年傷癒復出，今天他扛1棒中外野手，3局上他從樂天先發洋投麥斯威尼手中手出右外野兩分砲，本季首轟出爐，同時也是個人相隔568天再度開轟。

隨後，吳念庭選到保送，魔鷹敲出二壘安打進帳1分打點，台鋼取得3：0領先。5局上陳文杰敲三壘安打，曾子祐擊出投手正面強襲球形成內野安打，打下1分打點。

5局下樂天反攻，靠余德龍安打和林政華二壘安打追回1分，7局上陳文杰第4次打擊挨觸身球，隨後盜上二壘，9局上他再擊出安打，5次打擊全數上壘，4打數敲4安，打下2分打點、跑回2分，相隔549天再度獲選單場MVP，該局吳念庭敲出2分打點二壘安打鎖定勝局。

台鋼先發洋投艾速特用95球投5局，被敲5安失1分為責失，本季初登板拿下勝投。樂天新洋投麥斯威尼先發5局被敲7安挨1轟，失4分皆為責失苦吞敗投。

陳文杰。（記者林正堃攝）陳文杰。（記者林正堃攝）

陳文杰。（記者林正堃攝）陳文杰。（記者林正堃攝）

魔鷹。（記者林正堃攝）魔鷹。（記者林正堃攝）

林政華。（記者林正堃攝）林政華。（記者林正堃攝）

艾速特。（記者林正堃攝）艾速特。（記者林正堃攝）

麥斯威尼。（記者林正堃攝）麥斯威尼。（記者林正堃攝）

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