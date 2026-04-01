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中職》郭俊麟5局5次四死罕見勝投MVP 前一位是兄弟左投

2026/04/01 22:25

郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅郭俊麟今天在2、3局各投3次四死球和2次四壞球，最終都能化解危機，成為史上第3位投5局以內有至少4次四壞和1次觸身卻能奪勝投拿MVP的投手，前2位是1999年10月23日安曼多和2020年8月22日魏碩成，總教練林岳平替他暌違630天的勝投感到開心，卻也點出一個問題。

談到郭俊麟今晚的表現，餅總先是「哇⋯」了一聲，隨後說道：「我認為投得很好，關鍵的出局數都有拿下來，但過程中在2、3局都是在1出局2好球沒壞球後投成保送，這是比較不好的地方。」

餅總表示，今晚他保送堆壘時，又可以拿到關鍵出局，比方內野高飛球、三振，中斷對方攻勢，「但這種方式很容易一局倒，今天或許是好的結果，如果下一次又是這樣的內容，也許就不會那麼順利地下莊。」

餅總在賽後勝利圍圈時，模仿他的哭哭表情，郭俊麟笑說，「我也不知道是在模仿我，還是覺得『我終於拿勝投了』，但他也知道我很久沒勝投了。」餅總則說，他並不意外郭俊麟會哭，「他很想貢獻球隊，今年第一場又危機四伏，他又有辦法守下來，完成自己的任務，我是我替他開心啦。」

郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）

郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）郭俊麟獲選MVP。（記者李惠洲攝）

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