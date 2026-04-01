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義大利三度無緣世足賽 體育部長開砲：換足協主席

2026/04/01 23:08

義大利棒球比足球強了？已第三度無緣世足賽，足球協會主席葛拉維納（Federcalcio Gravina）遭砲轟。（法新社）義大利棒球比足球強了？已第三度無緣世足賽，足球協會主席葛拉維納（Federcalcio Gravina）遭砲轟。（法新社）

〔中央社〕義大利連續第三度無緣世界盃足球賽會內賽，義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）今天公開抨擊義大利足球協會主席葛拉維納（Federcalcio Gravina），揚言「義大利足球需要重建，首先要從更換義大利足協高層開始。」

在義大利足協（FIGC）主席遭點名更換之後，義大利體壇開始臆測繼任人選，目前呼聲最高者是今年冬奧籌備委員會主席馬拉戈（Giovanni Malagò）。

義大利昨天在世界盃歐洲區資格賽附加賽決賽中，經12碼PK大戰敗給世界排名第66的波士尼亞與赫塞哥維納，今天義大利社群媒體、報紙刊物充斥各種哀嚎、謾罵、檢討之聲。

阿波狄發表強硬聲明指出，顯而易見，義大利足球需要重建，而此進程必須從更換義大利足協高層管理開始。

他強調，近年義國政府積極促進義國各項體育發展，若將義大利第三度無緣進入世足賽，推說是因政府相關機構失職，或藉此貶低其他運動的專業與重要性，是完全錯誤的。

部分媒體將義大利參加世界盃失利喻為「世界末日」等慘案，阿波狄在聲明表示，「足球是一項運動，在當前軍事和經濟危機時期，不應賦予過多意義。」

不過阿波狄也坦言，在義大利，足球是一種流行文化、社區儀式和國際聲譽象徵，「想到有整整一代兒童和青少年，還沒體驗過觀看國家隊參加世界盃的激動人心時刻，我感到非常難過。」

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