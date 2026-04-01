中職》樂天五本柱首度合體炸場！河智媛讚「學妹」：外貌實力都很棒

樂天女孩「韓援五本柱」河智媛（左起）、高佳彬、廉世彬、禹洙漢與金佳垠首度合體應援。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天女孩「五本柱」正式合體！由河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠與高佳彬組成的「五本柱」，3月31日於桃園棒球主場首度合體，帶來開場舞、四局下合體dance show以及五局中的「貓咪舞」演出。五人首次同台展現高度整齊與舞台張力，不僅舞蹈力道到位，整體表現也獲得社群上粉絲一致好評。河智媛賽後開心表示：「想到可以見到樂天球迷和樂天女孩們，我真的很開心也很興奮。」

樂天女孩五本柱合體，首度在桃園主場應援表演。（樂天桃猿提供）

睽違半年重返桃園主場應援，河智媛以俐落短髮亮相，禹洙漢則維持招牌長髮造型，「樂天五本柱」首度同框格外吸睛。河智媛感性分享：「在練習應援歌的時候，也想起了去年的回憶和那段努力練習的時光，忍不住有點感動。」被問到三段表演中最喜歡哪一支舞，她笑說：「個人最喜歡的是開場舞的風格；而貓咪舞是我人生第一次挑戰，雖然有點困難，但也很有趣、很喜歡。」

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四局下「五本柱」首度合體演出，五人換上各具風格的黑色服裝登場，以俐落動作與穩定台風展現專業實力。禹洙漢透露，五人初見面時其實還有些生疏，「沒想到只過了一場比賽就變熟了，雖然和成員們只有一天的練習時間，但默契很好，讓我很有成就感。人數變多後，舞台也變得更加豐富，讓我很開心。」而高佳彬也分享，「這是我們五個人第一次一起在主場應援，讓我有種『真的成為樂天應援團一員』的感覺。我們也一起很努力準備表演，最後順利完成，心情非常好。」

除了舞台表現備受關注，禹洙漢的外型變瘦也成為粉絲討論焦點，不少人直呼她狀態再升級。對此她大方回應，「為了迎接夏天，我有稍微進行減肥。沒有過度節食，只是戒掉零食，用比較健康的方式調整身體，所以體重是慢慢下降的。不過可能因為工作比較累，後來體重有明顯下降。接下來的目標是搭配運動，好好雕塑身材。」

「五本柱」首度合體不只展現舞台爆發力，也讓團隊情感快速升溫。高佳彬談到三位「學姐」時分享，「世彬雖然是妹妹，但總是很照顧我，讓我覺得既可愛又很感謝。洙漢真的很漂亮，很像藝人，臉也非常小。這次還沒能在同一個舞台一起演出，希望之後的比賽可以一起在台上開心應援。智媛只要在一起就非常有趣、充滿能量，和她相處時我也會被感染，一起充滿活力。」

而河智媛則給予兩位新學妹高度肯定，「在我看來，她們兩位都是很全面的成員（六邊形戰士），不管是外貌還是實力都很好。雖然各自魅力不同，但都是讓人可以學到很多的成員。」

高佳彬。（樂天桃猿提供）

金佳垠。（樂天桃猿提供）

河智媛。（樂天桃猿提供）

禹洙漢。（樂天桃猿提供）

廉世彬。（樂天桃猿提供）

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