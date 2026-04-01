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中職》李超連續2場拆彈 生涯首次獲選單場MVP

2026/04/01 23:02

味全龍投手李超。（記者廖耀東攝）味全龍投手李超。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍今天雖靠7局上灌進7分，以8：2逆轉擊敗中信兄弟，關鍵轉折卻在6局下，李超於無人出局滿壘登板拆彈，用14球連抓3個出局包含2次三振，讓味全只以1：2落後把傷害降到最低，不但拿下本季首勝，還首次獲選單場MVP。

兩隊打完5局以1：1平手，6局下蔣銲開局保送曾頌恩，味全換投呂偉晟，先被宋晟睿敲安，又對江坤宇投出觸身球，李超在無人出局滿壘時上場，先三振許庭綸，再讓岳東華擊出滾地球，失1分記蔣銲的帳，面對高宇杰於滿球數後投出偏高內角球，主審范元淦拉弓判定三振。

李超本季出賽2場，合計只投1.2局，投出4次三振僅1次保送，繼3月29日在大巨蛋後再次拆彈。總教練葉君璋指出，李超的表現一直很不錯，只是要小心他的身體狀況，避免使用過度造成不舒服，「他在牛棚其實非常好用，目前在這個角色的表現還算穩定。」

李超表示，這場有很多打者都打得很好，能拿到MVP相當意外，上場時沒有別的想法，也不會去管局面如何、幾人在壘，就是盡全力解決眼前打者，隊上很多投手都有很優異的才能，也許自己的運氣比較好，能幫助球隊守住就很開心，「我的心臟其實沒有那麼大顆，一直坐雲霄飛車也是很可怕的。」

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