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MiLB》鄭宗哲本季首轟出爐+猛打賞 「龍仔」敲滿貫砲進帳5打點

2026/04/02 07:42

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪3A台灣好手鄭宗哲今天擊出本季首轟、單場3安猛打賞，進帳2分打點。而效力小熊3A的台灣混血好手「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）則是擊出一發滿貫砲，本季首轟也出爐，單場灌進5分打點。

紅襪3A與雙城3A之戰，鄭宗哲擔任先發第6棒游擊手，首打席擊出內野安打，鄭宗哲在第4局敲出右外野陽春砲，今年賽季首轟出爐。第三打席鄭宗哲飛球出局，第8局鄭宗哲敲出中外野一壘安打，並盜上二壘，本季首盜也出爐，鄭宗哲靠隊友的長打跑回得分。第9局紅襪3A攻佔一、三壘，鄭宗哲用突襲短打護送超前1分。紅襪3A最終以5比4贏球。

總計鄭宗哲全場4打數3安，包含一發陽春砲，進帳2分打點，跑回2分，另有1次盜壘成功，賽後打擊率為2成50，整體攻擊指數（OPS）為0.771。

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

小熊3A與紅人3A之戰，「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）擔任第二棒先發一壘手，他在第2局擊出左外野滿貫砲，本季首轟出爐，這一轟的擊球初速為104.2英哩（約167.6公里），飛行距離為402英呎（約122.5公尺），仰角32度，幫助球隊在第2局猛灌7分。強納森．龍第8局在滿壘時選到保送擠回1分。小熊3A最後以12比7贏球。

總計強納森．龍全場4打數1安就是一發滿貫砲，進帳5分打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成38，OPS為0.714。

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